Одесса, Украина, 7 июня, 2018, 00:36 — ИА Регнум. Ушла из жизни кинорежиссер и сценарист Кира Муратова, сообщил режиссер Юрий Минзянов 6 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Elefante bianco Кира Муратова

Муратова дебютировала в кино в 1961 году с короткометражным фильмом «У крутого яра». Ее первая полнометражная картина «Наш честный хлеб» вышла в 1964 году. Всего Кира Муратова сняла 20 фильмов.

Во время путча в Киеве в конце 2013 года режиссер назвала президента Украины Виктора Януковича великорусским шовинистом, однако призвала Украину признать воссоединение Крыма с Россией.

В вопросе войны Киева с Донбассом занимала проукраинскую позицию, при этом отмечая следующее:

«Никакая территория не стоит того, чтобы за неё убивать, даже если эту территорию называют родиной».