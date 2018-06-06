Москва, 7 июня, 2018, 00:26 — ИА Регнум. В период со 2 по 6 июня Москву посетила высокопоставленная делегация Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины (ЦКПД) во главе с Юй Хунцю, который возглавляет группу, направленную в Организационный отдел ЦК КПК, сообщаетСиньхуа.

Остановить коррупцию

Делегация ЦКПД была принята в Администрации Президента России, в управлении по вопросам государственной службы и кадров, а также встретилась с руководством Всероссийской политической партии «Единая Россия». Кроме того, члены делегации встречались с представителями правительственных органов, которые заняты в сфере кадровой работы.

Члены делегации ЦКПД подробно проинформировали российских собеседников об успехах, достигнутых Китаем за несколько десятилетий политики реформ и открытости, начатой Дэн Сяопином, а также о концепции социализма с китайской спецификой в новую эпоху, представленной Генеральным секретарем ЦК КПК, председателем КНР Си Цзиньпином на XIX съезде КПК в октябре 2017 года.

Напомним, что ЦКПД — это специальный орган ЦК КПК, который занимается партийным расследованием проступков, прежде всего коррупционных, членов партии и выносит вердикт об их виновности/невиновности, после чего, в случае виновности дело передается в общий суд. ЦКПД существует с 1978 года. Ныне ее возглавляет член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПСС Чжао Лэцзи, сменивший на этом посту Ван Цишаня, который в марте этого года был избран заместителем Председателя КНР