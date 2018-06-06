Киев, 7 июня, 2018, 00:16 — ИА Регнум. С марта по май 2018 года правоохранительные органы Украины изъяли 947 гранат и около 100 кг взрывчатых веществ, заявил глава Нацполиции Сергей Князев 6 июня во время совещания, передает пресс-служба ведомства.

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«Изъяты тысячи единиц огнестрельного оружия, 947 гранат, 152 взрывных устройства, 107 тысяч патронов и 98 кг взрывчатых веществ», — перечислил Князев.

Напомним, что после начала войны в Донбассе на Украине участились случаи взрывов гранат.

Только в Киеве в марте нынешнего года возле станции метро «Лесная» во время конфликта взорвались две гранаты, и полностью сгорел автомобиль Toyota.

В конце апреля неизвестные бросили гранату в автомобиль

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В мае на улице Кирилловской в результате взрыва гранаты погиб бездомный.