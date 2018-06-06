Багдад, 7 июня, 2018, 00:03 — ИА Регнум. Один человек погиб и шестеро получили ранения в результате взрыва припаркованного автомобиля в районе Садр Сити в Багдаде, 6 июня передает агентство Reuters.

U.S. Department of Defence После взрыва

Представители власти рассматривают две версии происшествия — случайная детонация боеприпасов или теракт.

Район Садр Сити является оплотом проповедника-шиита Муктады ас-Садра, триумфатора парламентских выборов в Ираке.

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