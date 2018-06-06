Лос-Анджелес, США, 6 июня, 2018, 22:04 — ИА Регнум. Создатели новой экранизации Doom выложили в сеть кадры из фильма, ожидается, что новая картина не будет повторять ошибок предшественницы, её создатели выдадут совершенно новый сюжет, об этом 6 июня сообщил портал Movieweb.

Скриншот страницы Instagram пользователя amymanson Эми Мэнсон

Должность режиссёра занял Тони Гиглио («Хаос», «Смертельная гонка 2,3»). После того, как было официально объявлено о том, что производство картины началось, он решил выложить в сеть кадры, на которых показаны коридоры Doom с лужами крови. Исполнительница главной роли — актриса Эми Мэнсон решила последовать его примеру и выложила в Instagram фотографию себя в образе пехотинца.

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Напомним, фильм Doom Анджея Бартковяка, который вышел в 2005 году, и в котором одну из главных ролей исполнил Дуэйн Джонсон, был крайне негативно воспринят фанатами игры и провалился в прокате. При бюджете $60 млн сумма его общемировых сборов составила лишь около $56 млн.