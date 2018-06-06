Нью-Йорк, США, 6 июня, 2018, 20:55 — ИА Регнум. Совет Безопасности Организации Объединённых Наций принял заявление, в котором осудил многочисленные нарушения режима прекращения огня в Донбассе. Текст заявления был зачитан сегодня, 6 июня, на заседании Совбеза постоянным представителем России при ООН Василием Небензей.

Иван Шилов ИА REGNUM АТО, ВСУ, украинские радикалы, война, Донбасс

«Совет Безопасности осуждает продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, особенно использование запрещённых Минскими соглашениями тяжёлых вооружений», — сказано в заявлении.

В заявлении также подчёркивается, что применение подобных вооружений ведёт к «трагической гибели людей, в том числе гражданских лиц».

Совет Безопасности ООН призвал немедленно выполнить обязательства по разведению сил и в кратчайшие сроки вывести из зоны конфликта тяжелые вооружения «в соответствии применимыми положениями Минских соглашений».

Напомним, в последние месяцы украинская сторона систематически нарушает режим прекращения огня в Донбассе. Власти Украины практически открыто готовятся к очередной попытке силового решения конфликта, а отдельные украинские политики призывают силовиков занимать так называемую «серую зону» между линиями отвода сил и выдавливать вооруженные силы Донецкой и Луганской Республик с их позиций.