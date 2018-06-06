Совет Безопасности ООН сделал жесткое заявление по Украине
Нью-Йорк, США, 6 июня, 2018, 20:55 — ИА Регнум. Совет Безопасности Организации Объединённых Наций принял заявление, в котором осудил многочисленные нарушения режима прекращения огня в Донбассе. Текст заявления был зачитан сегодня, 6 июня, на заседании Совбеза постоянным представителем России при ООН Василием Небензей.
«Совет Безопасности осуждает продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, особенно использование запрещённых Минскими соглашениями тяжёлых вооружений», — сказано в заявлении.
В заявлении также подчёркивается, что применение подобных вооружений ведёт к «трагической гибели людей, в том числе гражданских лиц».
Совет Безопасности ООН призвал немедленно выполнить обязательства по разведению сил и в кратчайшие сроки вывести из зоны конфликта тяжелые вооружения «в соответствии применимыми положениями Минских соглашений».
Напомним, в последние месяцы украинская сторона систематически нарушает режим прекращения огня в Донбассе. Власти Украины практически открыто готовятся к очередной попытке силового решения конфликта, а отдельные украинские политики призывают силовиков занимать так называемую «серую зону» между линиями отвода сил и выдавливать вооруженные силы Донецкой и Луганской Республик с их позиций.