Пало-Альто, США, 6 июня, 2018, 20:54 — ИА Регнум. На ежегодном собрании акционеров Tesla был показан новый тизер будущего электромобиля Model Y, изображение было опубликовано 6 июня на портале Engadget.

Engadget.com Tesla. Model Y

Согласно имеющейся на данный момент информации, Model Y будет представлять собой компакт-кроссовер, который Tesla будет позиционировать как массовый. Всё, что показала компания на данный момент — это силуэт будущей машины с вида анфас.

Engadget.com Tesla. Model Y

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Напомним, ранее Tesla сообщила, что Model Y не будет построена на базе новой платформы, как заявлялось изначально. Автомобиль получит то же шасси, что и седан Model 3.