Тбилиси, 6 июня, 2018, 20:33 — ИА Регнум. У здания администрации правительства Грузии в центре Тбилиси сотрудники неправительственной организации устроили акцию протеста, обвинив власти в накручивании положительных отзывов сообщения главы правительства Георгия Квирикашвили в Facebook о недопустимости отставки министра юстиции. Об этом 6 июня сообщает «Sputnik Грузия».

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Активисты считают, что правительство использовало ботов для накручивания положительных отзывов сообщения Квирикашвили. Члены НПО в качестве символа бот-аккаунтов разложили у здания администрации резиновые сапоги и другую резиновую обувь.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня Георгий Квирикашвили на своей странице в Facebook заявил, что недопустимо в ультимативной форме требовать отставки министра юстиции Грузии Теи Цулукиани. Глава правительства назвал требование отставки абсурдным.