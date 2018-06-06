Тула, 6 июня, 2018, 20:09 — ИА Регнум. В Тульской области в течение трех лет намерены внедрить систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Об этом говорилось 6 июня на пресс-конференции, посвященной запуску пилотного проекта в регионе, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. В пресс-конференции приняли участие заместитель председателя регионального правительства Марина Левина, директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина и директор проектного офиса по внедрению системы долговременного ухода в РФ Александр Шкребело.

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Как сообщила Марина Левина, Тульская область стала одним из шести регионов, где планируется запустить проект. Задачи и конкретные поручения по повышению качества медицинского и социального обслуживания были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию и указе № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Одним из инструментов для достижения этой стратегической цели на государственном уровне определено внедрение системы долговременного ухода, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь.

«Система долговременного ухода — это не набор мероприятий, это, по сути, революция в сознании, изменение отношения граждан и профессионального сообщества к людям, нуждающихся в особой заботе и уходе», — сказала Марина Левина.

Она добавила, что в Тульской области систему намерены внедрять в течение трех лет. Начнут реализацию проекта с социальных учреждений Тулы, Щекинского и Богородицкого районов. Для реализации пилотного проекта в регионе будет создана региональная база данных о тех жителях, кто нуждается в долговременном уходе. Также будет вестись работа по обучению специалистов: четверо тренеров, которые сейчас проходят обучение в Москве, будут передавать свой опыт тем, кто работает в сфере ухода за пожилыми. В этом году планируется обучить порядка 600 специалистов по уходу в системе социального обслуживания, 29 врачей и 20 медсестер.

Кроме Тульской области в проекте примут участие Рязанская, Псковская, Костромская, Новгородская и Волгоградская области.

«Наша главная цель — обеспечить максимально долгое сохранение жизни в достойных условиях и по возможности вернуть нуждающегося в помощи человека в активную жизнь», — подчеркнула директор фонда Елизавета Олеськина, добавив, что между Тульской областью и фондом существуют продолжительные партнерские отношения. С марта 2013 года фонд курирует 20 учреждений для людей, нуждающихся в уходе. В шести из них на постоянной основе работают 27 сотрудников фонда. Организация закупает различное оборудование, а также организует лечение, реабилитацию и досуг своих подшефных.