Москва, 6 июня, 2018, 20:09 — ИА Регнум. Сегодня, 6 июня, в Государственной думе состоялось торжественное открытие выставки патриотической одежды «Моя Россия — мой выбор!», разработанной молодыми российскими модельерами.

Duma.gov.ru Открытие выставки российских дизайнеров «Моя Россия – мой выбор!»

Дизайнеры создали специальные коллекции, вдохновившись образами и символами нашей страны. На экспозиции представлены модели одежды, отражающие значимые государственные события и праздники такие как, День России, день инаугурация и выборов президента. Основная цель выставки, по словам организаторов, — укрепить патриотические настроения молодежи.

Участники церемонии отметили новизну и значимость тренда, когда через изображение на одежде популяризируются государственные символы России.

«Важно через одежду подавать какой-то знак, на ней изображены кремлевские звезды, цвета нашего флага», — сказал руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, подчеркнув, что вещи получились качественными и узнаваемыми.

«Оделись люди, и видно: и у нас в стране, и за границей — русские шьют», — добавил он.

Самый молодой депутат Государственной думы, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов уверен, что дизайн представленной одежды придется по вкусу молодежи и заменит иностранные бренды, сам депутат выразил готовность ее приобрести.

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов призвал как можно чаще проводить подобные экспозиции.

«Важно поддерживать имидж страны и воспитывать молодежь в духе патриотизма», — подчеркнул он.

«Мы видим, что на одежде представлены последние знаковые события нашей страны. Это, конечно, будет помогать воспитывать молодое поколение. Очень важно, чтобы гости нашей страны с удовольствием приобретали эту одежду, чтобы она выделялась, чтобы она несла достойно символы нашей страны. В этой работе, я уверен, мы сможем только совместными усилиями — государство, бизнес и молодое поколение — добиться лучших результатов», — резюмировал Сергей Кривоносов.

Комментируя открытие экспозиции, первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев («Единая Россия») отметил, что нельзя недооценивать роль символики в современном обществе.

«Очень рад, что молодые дизайнеры, которые представили свои работы на этой выставке, идут не только в ногу со временем, но и пропагандируют символику родной страны», — добавил он.

«Нельзя забывать о том, что молодежь любит не только аудиообразы, но и визуальные образы. То, что сегодня носят — видят все. Та символика, которая читается в одежде или непосредственно расположена на этой одежде — это очень важно. Я очень рад, что молодые дизайнеры, которые представили сегодня свои на этой выставке в Государственной думе действительно идут не только в ногу со временем, но и всячески пропагандируют исторически сложившуюся символику нашей родной страны. Это на самом деле очень важно», — считает Николай Валуев.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») предложил молодым дизайнерам создать образцы одежды, которые депутаты смогли бы носить в Государственной думе.

Президент Национальной палаты моды Александр Шумский рассказал, что вдохновением для создания модных коллекций стали выборы Президента России и инаугурация. Он уточнил, что «среди дизайнеров — люди с различными политическими убеждениями, но их всех объединяет любовь к своей стране».

Глава Музея моды в Москве Оксана Федорова уверена, что государственные символы на одежде позволят укрепить имидж России на мировой арене.

«Сегодня одежда — это способ самовыражения, радует то, что органы государственной власти поддерживают такие проекты, сейчас это мировая практика. Когда представители властных структур приходят на модные показы и поддерживают молодых дизайнеров», — сказала она.

После окончания торжественной части организаторы и гости выставки осмотрели экспозицию и обсудили перспективы новых разработок молодых модельеров.