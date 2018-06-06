Екатеринбург, 6 июня, 2018, 20:02 — ИА Регнум. Росздравнадзор проверит качество оказания медицинской помощи жительнице Екатеринбурга, которая умерла возле больницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Центральная городская клиническая больница №23

«Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области проведет проверку по факту неоказания медицинской помощи женщине в Екатеринбурге. По сообщениям СМИ, пациентке было отказано в своевременной помощи», — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры Свердловской области, женщину нашли возле больницы №23 5 июня около 22:30 по местному времени. Она лежала на земле, но была в сознании и общалась с людьми, которые пришли ей на помощь. К приезду машины скорой помощи она уже не подавала признаков жизни. Перед этим в самой больнице медики отказались помочь.

Известно, что в тот же день женщина посещала эту больницу для проведения медицинской манипуляции. У неё было онкологическое заболевание. После манипуляции она ожидала такси напротив входа в больницу, и там ей стало плохо.

Свои проверки также начали прокуратура и СКР.