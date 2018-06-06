Тбилиси, 6 июня, 2018, 20:29 — ИА Регнум. В Грузии сформирована временная следственная парламентская комиссия, которая займется расследованием дела об убийстве двух школьников во время драки в Тбилиси, сообщает 6 июня «Sputnik Грузия».

Коровин Константин. На Кавказе. Сидящие горцы. 1889

Из 150 депутатов парламента за решение сформировать комиссию проголосовали 95 парламентариев. Временная следственная комиссия должна будет в течение трех месяцев изучить все материалы дела, а затем представить рекомендации.

Напомним, создание парламентской комиссии было одним из обещаний главы правительства Грузии Георгия Квирикашвили после начала протестов в центре Тбилиси.

Акции начались 31 мая сразу же после объявления приговора в отношении двух подозреваемых. Протестующие обвинили прокуратуру в необъективном рассмотрении дела.