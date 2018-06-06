Тбилиси, 6 июня, 2018, 19:51 — ИА Регнум. Жители Тбилиси отметили день рождения Александра Сергеевича Пушкина чтением его стихов в центре города у памятника поэту, сообщает 6 июня «Sputnik Грузия».

Борис Щербаков. Пушкин в Санкт-Петербурге. 1949

Представители общественности в центре Грузии прочитали стихи и отрывки из произведений великого поэта как на русском, так и на грузинском языках.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня 2018 года по всему миру проходят мероприятия и литературные встречи, посвященные 219-й годовщине со дня рождения Александра Пушкина.

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