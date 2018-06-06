Москва, 6 июня, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Международный экологический фонд «Чистые моря» разработал новый экологический стандарт перевалки сыпучих грузов в морских портах «Чистый порт». Как говорится в сообщении фонда, новый стандарт объединяет требования природоохранного законодательства, опыт экологов, а также лучшие доступные технологии в области пылеподавления.

(сс) bibikoff Новороссийский морской порт

«Проект «Чистый порт» содержит набор требований к системе экологического менеджмента порта, к набору пылеподавляющего оборудования, к технологическим операциям, комплекту разрешительной документации, объемам мониторинга, производственного экологического контроля и ряд смежных требований, — отметил генеральный директор фонда Василий Богословский. — Мы уверены, что новый стандарт позволит объективно оценить уровень экологичности любого терминала».

Стивидоры Находки, которые подписали соглашения с Минприроды России, Росприроднадзором России, Минтрансом России и администрацией Приморского края на Петербуржском международном экономическом форуме, уже выразили готовность пройти экзамен сертификации «Чистый порт» и прислушаться к рекомендациям экологов, отмечается в сообщении.