Ярославль, 6 июня, 2018, 19:38 — ИА Регнум. В Ярославле в парке Мира проходит четвертый по счету митинг против ввоза в регион отходов из Москвы и Московской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он стал первым согласованным городскими властями.

Митингующие требуют прекратить мусорный геноцид

К 18.30, по предварительным оценкам, в парке собралось около 800 человек, люди постоянно подходят. По оценкам организаторов, в пиковые моменты их число достигало тысячи. Проезжающие мимо автомобилисты поддерживали митингующих гудками.

Число участников — около восьмисот человек

Ярославцы требовали губернатора

Главное требование — прекратить ввоз мусора из Москвы

Митингующие выступили против преследования Александра Воробьева

Плакаты

Ярославцы спрашивали, где губернатор Дмитрий Миронов. Как выяснилось, он находится на Байконуре по приглашению Валентины Терешковой. Лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев, которого митингующие приветствовали криками «молодец», попросил кого-нибудь из представителей регионального правительства выступить перед горожанами и ответить на их вопросы, но таковых не обнаружилось.

«Уже два месяца Ярославль бурлит. И эту экологическую проблему обнажил московский мусор. Мы поняли, что нас травили водой, что с полигона идёт в Волгу. Московский мусор разбудил ярославцев в борьбе за чистый воздух, за чистую воду. Нас обвиняют в том, что какие-то жулики спонсируют акции протеста, «подкармливают» его и искуcственно раздувают. Нас никто не призывает сюда, кроме нашего сердца, нашей души, желания выйти защищать наших детей и внуков. Московский мусор показал что старая власть не слышала население в этих вопросах, и нынешняя тоже не слышит», — сказал Александр Воробьев.

Митингующие требуют прекратить мусорный геноцид

Член экспертной группы по изучению влияния мусора из Москвы на экологическую ситуацию Елена Богданова рассказала, что отбирала воду из канавы, куда сливают фильтрат, и из реки Норы, но они до сих пор не готовы:

«В соответствии с Конституцией, мы имеем право знать все о состоянии окружающей среды. Но чиновники почему-то не говорят и наше право нарушают. Призываю всех обратиться по прямой линии к президенту и поднять вопрос по «Скоково», рассказать о том, что сейчас здесь происходит, чтобы власть приняла решительные меры и прекратила это безобразие».

Выступил перед собравшимися и представитель «Справедливой России» из Переславля Сергей Хабибулин. Он отметил, что переславцы смогли добиться того, чтобы власть их услышала и закрыла свалку, куда также возил отходы из Москвы.

«Предлагаю тоже бороться до конца, чтобы свалку в «Скоково» закрыли. Когда ехал к вам сюда, в Ярославль, то видел, как по дороге летают пакеты, прочий мусор. Не понял сначала, откуда они, а потом обогнал мусоровоз, идущий в Ярославль. Вся эта гадость летит из него», — сказал Сергей Хабибулин.

Выступил и представитель «Яблока» Олег Виноградов, Алина Жестовская, которая на президентских выборах была координатором ярославского штаба Ксении Собчак.

На митинге звучали требования — провести референдум по вопросу ввоза мусора из Москвы и отправить губернатора Миронова в отставку.