Душанбе, 6 июня, 2018, 19:33 — ИА Регнум. В 2018 году экономический рост Таджикистана составит 6,1%, а в следующие два года он замедлится до 6%. Об этом говорится в июньском обзоре Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы».

JM Fumeau

Отметим, что ранее международный финансовый институт давал более скромные прогнозы, ожидая рост ВВП страны на уровне 5,9%. Таджикское же руководство ожидает роста экономики в 2018 году на уровне 7%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Агентства по статистике при президенте Таджикистана, за первые три месяца 2017 года объем ВВП Таджикистана составил $1,4 млрд, превысив прошлогодние показатели на запланированные 7%.

Преобладающими секторами экономики в структуре ВВП названы торговля (21%), промышленность (18,5%), транспорт, связь и складское хозяйство (14,2%), а также налоги (13,5%).