Киев, 6 июня, 2018, 20:30 — ИА Регнум. Ежедневные обстрелы в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС) документируют наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил глава миссии Эртурул Апакан 6 июня, сообщила пресс-служба ОБСЕ.

ИА Красная Весна ОБСЕ. ДНР.

Апакан отметил, что опасности подвергается не только обслуживающий персонал станции и наблюдатели ОБСЕ, но и более 300 тыс. мирных жителей, которых ДФС обеспечивает питьевой водой.

«В свете непрекращающихся нарушений сторонами режима прекращения огня СММ была вынуждена отменить и пересмотреть решение о расширенном присутствии на территории станции», — рассказал Апакан.

Как ранее заявлял глава Донецкой оккупационной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, Украина не может лишить воды только территории ДНР и ЛНР, пострадает также население территорий, подконтрольных Украине. Однако Киев это, по-видимому, не пугает.

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Напомним, что, согласно Минским соглашениям, Украина должна вывести войска из района Донецкой фильтровальной станции, но боевики ВСУ постоянно обстреливают станцию, мешая ее работе.

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