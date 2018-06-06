Казань, 6 июня, 2018, 19:32 — ИА Регнум. «Тимер банк» уведомил клиентов о том, что Visa и MasterCard прекратили сотрудничество с кредитной организацией. Это привело к отсутствию возможности обслуживания пластиковых карт, выпущенных банком, а также временной приостановке деятельности банкоматной сети, сообщает пресс-служба банка.

Sdelanounas.ru Карты российской платежной системы «МИР»

В санкционный список минфина США включен основной акционер кредитной организации — банк «Российская финансовая корпорация» (РФК банк).

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При этом в банке отметили, что стали прямым участником платежной системы «МИР» что позволит в кратчайшие сроки реализовать возможность предоставления клиентам услуг по выпуску и обслуживанию пластиковых карт данной платежной системы.

В перспективе карты будут обеспечены максимальным спектром дополнительных функций и сервисов, предоставляемых для удобства клиентов.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Тимер банк» санировали дважды, и первая процедура обошлась в 12,9 млрд рублей. В конце июля 2014 года временное управление над банком прекратили, сообщив, что была «восстановлена самостоятельная работа банка». АСВ повторно встало у руля проблемного банка в конце февраля 2017 года, но собственником оставалось ООО «Новая нефтехимия», которое сейчас находится на одном из этапов банкротства. Окончательно санатора-инвестора казанскому банку сменили в начале января 2018 года, хотя уже 24 ноября 2017 года уставный капитал «Тимер банка» приказом ЦБ РФ был опущен до 1 рубля в связи со снижением показателей ниже минимальной планки.

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С января 2018 года из структур «лопнувшего» «Татфондбанка» «Тимер банк» перешел в собственность банка «Российская финансовая корпорация» — «дочерней компании» ОАО «Рособоронэкспорт», обслуживающей в основном структуры госкорпорации «Ростех».