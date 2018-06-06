Москва, 6 июня, 2018, 19:25 — ИА Регнум. В Москве пожарные локализовали возгорание на крыше Дома педагогической книги на Большой Дмитровке. Об этом сообщается на странице twitter МЧС по городу Москве 6 июня.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Москва, ул. Большая Дмитровка. На месте тушения пожара работало более 12 пожарных бригад МЧС

«Пожар на Б. Дмитровке локализован в 17:21 на площади 50 кв. метров. Сведений о пострадавших не поступало», — заявили в МЧС.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар вспыхнул 6 июня на крыше Дома педагогической книги в центре Москвы на Большой Дмитровке. На месте тушения пожара работало более 12 пожарных бригад МЧС. В ходе тушения огнеборцы сбросили часть крыши здания.

Отметим, Дом Педагогической Книги на Кузнецком мосту — это крупнейший в Москве магазин, специализирующийся на литературе для дошкольников и начальной школы. Здания Дома педагогической книги имеют статус федерального памятника архитектуры. Раньше это был доходный дом светской дамы Елизаветы Обуховой и князя Оболенского.

Ранее в Москве был устранен очаг возгорания в гостинице «Измайлово». С помощью самоспасателей «Феникс» здание покинули восемь человек. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

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