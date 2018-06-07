НАТО в недоумении — защищать ли Прибалтику?
Вильнюс, 7 июня, 2018, 08:03 — ИА Регнум. Как расценивают участие прибалтийских государств эксперты стран-членов НАТО? Усиливает ли оборонные возможности Европы наличие в блоке бывших советских республик или, напротив, ослабляет, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.
Если судить по докладу Air Defence of the Baltic States Международного центра по обороне и безопасности (ICDS), составленному по запросу Эстонии, выясняются следующие подробности. Российская угроза с воздуха для всего прибалтийского региона неодолима, у России здесь явно больше возможностей, чем у НАТО. Следовательно, в случае конфликта перебрасывать в этот регион резервы, например, из Польши — значит расходовать их без малейшего смысла.
А прикрыть их с воздуха представляется весьма затруднительным. Интересно, что в данном случае речь идет о цене, включая цену выстрела установки NASAMS, стреляющей «слишком дорогими» ракетами. Или в докладе предполагается, что в Эстонии просто нечего защищать на такую сумму? Какой же вывод можно сделать, просуммировав утверждения маститых натовских экспертов?
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