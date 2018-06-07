Вильнюс, 7 июня, 2018, 08:03 — ИА Регнум. Как расценивают участие прибалтийских государств эксперты стран-членов НАТО? Усиливает ли оборонные возможности Европы наличие в блоке бывших советских республик или, напротив, ослабляет, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Nicolas Raymond Флаг НАТО

Если судить по докладу Air Defence of the Baltic States Международного центра по обороне и безопасности (ICDS), составленному по запросу Эстонии, выясняются следующие подробности. Российская угроза с воздуха для всего прибалтийского региона неодолима, у России здесь явно больше возможностей, чем у НАТО. Следовательно, в случае конфликта перебрасывать в этот регион резервы, например, из Польши — значит расходовать их без малейшего смысла.

А прикрыть их с воздуха представляется весьма затруднительным. Интересно, что в данном случае речь идет о цене, включая цену выстрела установки NASAMS, стреляющей «слишком дорогими» ракетами. Или в докладе предполагается, что в Эстонии просто нечего защищать на такую сумму? Какой же вывод можно сделать, просуммировав утверждения маститых натовских экспертов?

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