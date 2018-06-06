Тбилиси, 6 июня, 2018, 19:17 — ИА Регнум. Неправительственная организация Грузии «Центр стратегических коммуникаций» набирает добровольцев для борьбы с «антизападной пропагандой», сообщает 6 июня издание «Грузия Online» со ссылкой на главу организации Георгия Молодина.

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В неправительственной организации сообщили, что любой желающий может принять участие в проекте, после чего на электронную почту будут приходить готовые сообщения, которые нужно распространять в социальных сетях.

Авторы проекта утверждают, что будут распространять правду через «настоящих людей», которым выплачивается заработная плата. При этом в организации считают, что «российские пропагандисты» прячутся, а сотрудники организации, работая за деньги, действуют открыто.

Отметим, антироссийская информационная кампания в Грузии повторяет все истерические заявления в западной прессе. В ущерб объективности многие местные СМИ стремятся обвинить российские власти во внутренних проблемах, создавая у населения иллюзию внешнего противника.

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