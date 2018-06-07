Миасс, Челябинская область, 7 июня, 2018, 07:23 — ИА Регнум. В Миассе нарастают негативные тенденции в сфере управления, а противоречия между ветвями власти — собранием депутатов и администрацией городского округа — принимают гротескные формы. Об этой и других проблемах города и путях их решения рассказал в интервью корреспонденту ИА REGNUM претендент на пост главы Миасса Александр Иванов,бывший заместитель генерального директора оборонного предприятия по персоналу и безопасности Миасского машиностроительного завода.

Фото из личного архива Александр Иванов

Срывы совещаний приводят к задержке в определении мер для принятия решений во всех сферах жизни города, в целом же, говорит Александр Иванов, неразбериха в местных органах управления и власти негативно влияет на социально-политическую обстановку и приводит к недовольству жителей.

«Такая ситуация привела к тому, что сейчас обострился комплекс проблем в жизнедеятельности города буквально во всех сферах: и ЖКХ, и дорожное строительство, имущественный комплекс, коррупция и связи представителей властных структур с криминалитетом», — считает Иванов, полагающий, что для выхода из создавшегося положения необходимы обновление управляющей городским округом команды и его новый руководитель.

Иванов с командой единомышленников подготовили программу действий на ближайшую и дальнюю перспективы, готовы разработать стратегию развития города, имеют предложения по созданию благоприятного делового климата и благоустройству ЖКХ, по декриминализации города и пр.

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