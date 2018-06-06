Краснодар, 6 июня, 2018, 19:05 — ИА Регнум. Лауреаты кинофестиваля «Кинотавр» получат на время проката антипиратскую защиту, заявила заместитель генерального директора компании n’RIS Валерия Брусникина, об этом 6 июня сообщил портал «Культуромания».

Pixabay.com Кибершпион

Брусникина сказал, что специальную платформу для защиты в тестовом режиме компания n’RIS запустила 1 июня 2018 года. Отмечается, что воспользоваться данным сервисом смогут как кинокомпании, так и отдельные граждане. Кроме того, они будут включены в интеллектуальную блокчейн-сеть IPChain.

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Напомним, фестиваль «Кинотавр» начал свою работу в Сочи 2 июня 2018 года. Церемония закрытия пройдёт 10 июня. Ранее режиссёр Фёдор Бондарчук, выступая на фестивале, объявил о том, что он открывает краундфандинговую платформу Cinemico, при помощи которой будут финансироваться будущие фильмы.