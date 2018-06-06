Киев, 6 июня, 2018, 19:08 — ИА Регнум. Срыв программ сотрудничества Украины с МВФ автоматически означает секвестр госбюджета на сумму минимум $4 млрд, заявил в эфире одного из телеканалов украинский министр финансов Александр Данилюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«Если мы срываем программу МВФ, то это автоматически означает секвестр на сумму минимум $4 млрд. Это огромные суммы», — сказал министр.

По его мнению, срыв программы с МВФ случится, если Верховная рада не примет 7 июня законопроект об антикоррупционном суде. Также в этом случае Европейский парламент может отложить голосование за новую программу макрофинансовой помощи Украине.

Эксперты считают, что шансов на получение траншей от МВФ у Украины немного, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В течение месяца-двух основные центры прогнозирования заложат в базовые допущения, что больше траншей от МВФ для Украины до истечения программы в марте 2019 года не будет», — предсказывает экономист Андрей Блинов.

Еще один экономический эксперт Александр Охрименко напоминает — он и раньше говорил, что больше траншей МВФ не будет.

«В лучшем случае после выборов Верховной рады (состоятся осенью 2019 г.)», — подчеркивает специалист.

Между тем ведущие украинские экономисты и бизнесмены написали открытое письмо, чтобы предупредить политиков о негативных последствиях для экономики страны, которые ее ждут в случае провала голосования за создание антикоррупционного суда.

«Во второй половине этого года украинское правительство должно заплатить более $3 млрд кредиторам. В следующем году — около $7 млрд. Этих средств у государства нет, и источники их получения пока отсутствуют. Невыплата долга означает катастрофическую девальвацию гривны с неизбежным стремительным обнищанием большинства украинских граждан», — говорится в письме.

По мнению экономистов, у украинской власти есть три варианта предотвращения катастрофы: продолжение программы МВФ, заем у частных инвесторов и радикальное сокращение государственных расходов.

«Последние два варианта являются маловероятными и неэффективными, а потому остается только первый вариант — дальнейшее сотрудничество с МВФ», — подчеркивают авторы инициативы.

Напомним, что в последние дни мая украинские СМИ сообщили — глава миссии Фонда на Украине Рон ван Роден написал письмо украинскому правительству, в котором заявил, что Украина нарушает обязательства, взятые во время получения предыдущего транша от МВФ.

В нацбанке считают, что на новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом Украина сможет претендовать не раньше 2020 года.