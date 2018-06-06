Потомок Пушкина открыл в центре Архангельска сквер
Архангельск, 6 июня, 2018, 18:50 — ИА Регнум. В Архангельске в день рождения Александра Пушкина официально открыли Литературный сквер. В церемонии открытия принял участие потомок великого русского поэта шестого поколения по линии старшего сына Александра Алексей Вещагин, передает корреспондент ИА REGNUM.
«О том, что Пушкин — мой дальний родственник, я знал с самого детства, — рассказал Алексей Вещагин на открытии сквера. — Не могу припомнить конкретного дня, когда я об этом узнал, для меня знание об этом было чем-то естественным. Конечно, это большая ответственность и честь».
Сквер для любителей чтения открыт на главной пешеходной улице города — проспекте Чумбарова-Лучинского в непосредственной близости от Литературного музея.
Открытие сквера не случайно приурочено к Пушкинскому дню России. Знаменитые потомки Александра Сергеевича Пушкина жили и продолжают жить на архангельской земле. Одним из главных хранителей памяти о потомках Пушкина в нашем городе можно назвать Бориса и Людмилу Егоровых, авторов книги «Пушкин в Архангельске». Кстати, именно руководитель Литературного музея Борис Егоров стал инициатором и идейным вдохновителем создания Литературного сквера.
Церемония открытия завершилась акцией «Открытый микрофон», где все желающие могли прочесть свои любимые пушкинские строки. В это же время в сквере начались творческие мастер-классы и занятия с детьми и взрослыми. И не только сегодня, но и каждый день сквер будет гостеприимно открыт для мамочек с малышами, творческих людей, взрослых и подростков — всех, кому приятно провести время в уютном уголке, где атмосферу создает каждая деталь — деревянные мостовые и скамейки, импровизированная сцена, где начинающие поэты и артисты смогут продемонстрировать своё творчество.