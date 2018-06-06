Архангельск, 6 июня, 2018, 18:50 — ИА Регнум. В Архангельске в день рождения Александра Пушкина официально открыли Литературный сквер. В церемонии открытия принял участие потомок великого русского поэта шестого поколения по линии старшего сына Александра Алексей Вещагин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Arhcity.ru Сквер для любителей чтения открыли на главной пешеходной улице Архангельска

«О том, что Пушкин — мой дальний родственник, я знал с самого детства, — рассказал Алексей Вещагин на открытии сквера. — Не могу припомнить конкретного дня, когда я об этом узнал, для меня знание об этом было чем-то естественным. Конечно, это большая ответственность и честь».

Сквер для любителей чтения открыт на главной пешеходной улице города — проспекте Чумбарова-Лучинского в непосредственной близости от Литературного музея.

Открытие сквера не случайно приурочено к Пушкинскому дню России. Знаменитые потомки Александра Сергеевича Пушкина жили и продолжают жить на архангельской земле. Одним из главных хранителей памяти о потомках Пушкина в нашем городе можно назвать Бориса и Людмилу Егоровых, авторов книги «Пушкин в Архангельске». Кстати, именно руководитель Литературного музея Борис Егоров стал инициатором и идейным вдохновителем создания Литературного сквера.

Церемония открытия завершилась акцией «Открытый микрофон», где все желающие могли прочесть свои любимые пушкинские строки. В это же время в сквере начались творческие мастер-классы и занятия с детьми и взрослыми. И не только сегодня, но и каждый день сквер будет гостеприимно открыт для мамочек с малышами, творческих людей, взрослых и подростков — всех, кому приятно провести время в уютном уголке, где атмосферу создает каждая деталь — деревянные мостовые и скамейки, импровизированная сцена, где начинающие поэты и артисты смогут продемонстрировать своё творчество.