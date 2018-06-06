Москва, 6 июня, 2018, 18:49 — ИА Регнум. В России стартовали продажи обновлённого минивэна Hyundai H-1, дизайн автомобиля изменился, машина также получила некоторые технические доработки. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба российского офиса марки.

Matthias93 Hyundai H-1 Travel

Новый Hyundai H-1 может быть оборудован дизельными двигателями мощностью 136 л.с. и 170 л.с. В паре к первому варианту идёт механическая КП на шесть передач, ко второму — 5-позиционная коробка-автомат. Цены на H-1 начинаются от 2 млн 79 тыс. рублей.

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Напомним, минивэн H-1 Hyundai выпускает с 1996 года. Второе поколение автомобиля компания представила в 2007 году. В ЕС модель продаётся под названием Starex.