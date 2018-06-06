Самарканд, Узбекистан, 6 июня, 2018, 18:48 — ИА Регнум. Национальный банк внешнеэкономического развития Узбекистана и китайский фонд шелкового пути подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого планируется развивать туристическую зону в Самарканде, сообщает 6 июня «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на узбекистанский банк.

Самарканд, Узбекистан

В рамках меморандума предусматривается совместная реализация проекта Samarkand city, который направлен на развитие туристического потенциала Самарканда.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2018 года Самарканд посетили 28,5 тыс. иностранных туристов, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.