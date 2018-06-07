Вашингтон, 7 июня, 2018, 06:00 — ИА Регнум. Яркий образец «стратегического» мышления продемонстрировал министр обороны США Джеймс Мэттис на 17-й конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Чем высокопоставленный американский военный особенно позабавил слушателей и не стоит ли остальным странам принять во внимание резко упавший уровень экспертности представителей страны, присвоившей себе роль мирового гегемона, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Глава Пентагона Джеймс Мэттис

Начав сопоставлять степень близости тех или иных стран друг с другом, американский генерал ухитрился в одной речи сделать сразу несколько нелепых заявлений. И хотя цель его логических построений была совершенно ясна — требовалось доказать, что Россия и Китай вряд ли смогут договориться — взятый в качестве доказательств набор тезисов обескураживал. Как иначе можно расценить заявление, что Китай, США и Индия как страны одного Тихоокеанского региона (!) ближе друг к другу, чем к России.

А Россия, в свою очередь, может проявить расположение к Китаю только с целью противостояния суду всего мира и «поигрывания мускулами». В результате своей речи штатовский военный министр (вместе с командой готовивших его выступление специалистов) ухитрился уничтожить массу усилий американских дипломатов, старательно маскировавших свои действия от мировой общественности. Что же еще напророчил Джеймс Мэттис для России и Китая?

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