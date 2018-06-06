Псков, 6 июня, 2018, 18:40 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников не исключает, что разбирательство с проблемами полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в городе Порхов «может завершиться уголовными делами». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 6 июня, в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

Дмитрий Cкляренко Полигон ТБО

Ведерников напомнил о проверках, которые были инициированы им после жалоб местных жителей. В ходе этих проверок выясняется законность работы полигона.

Пока, по словам Ведерникова, вопрос работы этого полигона ТКО остаётся открытым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема с деятельностью полигона в Порхове возникла после закрытия городской свалки в Пскове. С 1 января 2018 года отходы из областного центра стали свозить на районные полигоны ТКО, в том числе на порховский. Жители Порхова выступили против такого решения вопроса. В районном центре 18 марта проводился опрос о дальнейшей судьбе полигона, по итогам которого мнение жителей разделилось: далеко не все поддерживают предложение властей организовать на базе порховского межмуниципальный полигон ТКО.