Оренбург, 6 июня, 2018, 18:43 — ИА Регнум. В Оренбурге в день рождения великого русского поэта, 6 июня, у памятника Александру Пушкину и Владимиру Далю собрались местные литераторы и все любители стихов «солнца русской поэзии». Местные поэты читали по одному стихотворению Александра Пушкина и по одному стихотворению собственного сочинения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Памятник А.С. Пушкину и В.И. Далю в Оренбурге

Наталья Хомутова ИА REGNUM Оренбургский поэт Иван Малов читает стихотворение А.С. Пушкина «Поэт»

Вечером на площадке перед памятником Пушкину и Далю звучала классическая музыка, а под проливным дождём вальсировала костюмированная пара из городского музея Оренбурга. Ливень не прервал праздник. Стоит отметить, что сильный дождь пошёл после того, как оренбургские поэты и писатели вышли к памятнику с портретами авторитетных коллег, ушедших из жизни.

Наталья Хомутова ИА REGNUM В день рождения А.С.Пушкина вспомнили об известных оренбургских писателях и поэтах, которые ушли из жизни

Городская библиотека им. Пушкина и областная полиэтническая детская библиотека подготовили свои книжные выставки, ребята из художественных школ Оренбурга выставили свои изобразительные работы на пушкинскую тему. Была организована «читающая скамейка», а в мастер-классе всех желающих учили писать гусиным пером. Даже непогода — с грозой и ливнем — не испортили праздника.

Добавим, что мероприятие стало традиционным и проводится уже десятый год подряд. знаменитые авторы и просто почитатели таланта Пушкина в обязательном порядке читают строчки поэта, рожденного в этот день, и собственные стихотворные произведения.