Найроби, 6 июня, 2018, 18:41 — ИА Регнум. Кенийский военный патруль взорван бомбой на границе с Сомали, 6 июня передает агентство Associated Press.

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Сообщается, что атака произошла вблизи пограничного перехода Либо. В результате подрыва грузовика погибли пятеро офицеров.

В настоящий момент ни одна из группировок не взяла ответственность за нападение. Предположительно, атаку совершила сомалийская группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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