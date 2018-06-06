Тамбов, 6 июня, 2018, 18:21 — ИА Регнум. В высокий туристический сезон в Тамбовской области гостей ждут на различных фестивалях, в том числе на многочисленных фестивалях, от музыкальных до гастрономических, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

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Развитие туризма на Тамбовщине обсудили сегодня, 6 июня, на заседании координационного совета, которое провела вице-губернатор Наталья Астафьева. Были рассмотрены предпринимаемые меры для продвижения туристских продуктов, для создания максимально комфортных условий для туристов, а также их безопасность и защита законных прав потребителей на территории региона.

Наталья Астафьева напомнила, что главная задача совета — объединить усилия всех ведомств, органов власти, представителей бизнеса, учебных заведений для развития туристической отрасли.

«Выстроить туристическое направление так, чтобы это было интересно, выгодно и престижно, — именно это поручил губернатор. Перед нами стоит непростая задача, но я хочу поблагодарить все муниципалитеты, которые уже активно включились в работу», — отметила вице-губернатор.

Наиболее развитое туристическое направление в Тамбовской области — культурно-познавательное. В этой сфере у региона большой потенциал: музеи, храмы, объекты культурного наследия привлекают туристов не только из России, но и из-за рубежа. Кроме того, в области проходит множество интересных и ярких событий. Этим летом запланированы уже ставшие традиционными Международный фестиваль духовых оркестров имени В. Агапкина и И. Шатрова, игры «Атмановские кулачки», рок-фестиваль «Чернозём».

Кроме того, по поручению губернатора Александра Никитина в каждом районе проводятся свои фестивали. На днях в Котовске прошёл «Праздник неваляшки». Теперь ожидаются фестиваль «Шушпанская щука» в Староюрьевском районе, «Фруктовый вернисаж» в Петровском районе, «Вишнёвый сад» в Уварово и другие праздники.

Региональные власти отмечают, что лето «будет привлекательным и безопасным» для отдыха.