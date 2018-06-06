Владимир, 6 июня, 2018, 18:21 — ИА Регнум. Во Владимирской области из бюджета будет выделено 1,2 млрд рублей на строительство и ремонт дорог. Как 6 июня сообщила пресс-служба администрации региона, эти деньги получат муниципалитеты области. На них будет построено и отремонтировано 150 дорог местного значения.

Новое Изамбаево Капитальный ремонт автомобильной дороги

«В списке наиболее важных муниципальных объектов сезона-2018 находится мост через реку Каменку по улице Ленина в Суздале, где ведётся капитальный ремонт в рамках подготовки к празднованию 1000-летия города, объект должен быть сдан в текущем году», — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе также отметили, что с сентября 2017 года Владимирская область получила из Москвы более 42 тыс. тонн асфальтобетонной крошки. В 2018 году с использованием этого материала отремонтируют 21,5 км дорог.

Отметим, что на ремонт автодорог регионального и межмуниципального значения в 2018 году планируют потратить 3,6 млрд рублей.