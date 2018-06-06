Псков, 6 июня, 2018, 18:15 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников считает, что «естественные способы привлечения туристов в Псков себя исчерпали». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 6 июня, в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

Иван Шилов ИА REGNUM Псковский Кремль

Он отметил, что, по официальным данным, в 2017 году Псков посетило более 700 тыс. туристов (население Пскова — 210 тыс. человек — прим. ИА REGNUM).

«Но есть огромный потенциал по внедрению современных технологий, разработке современных маршрутов для различных категорий граждан, в том числе для маломобильных», — отметил Михаил Ведерников.

По его мнению, псковский малый бизнес и сам готов вкладываться в разработку и внедрение современных интернет-решений для привлечения ещё большего потока туристов в Псков.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году большой наплыв туристов город ожидает в связи с 39-и Международными Ганзейскими днями, но в процессе подготовки выявляются проблемы: в псковских кафе и ресторанах практически нет меню на иностранных языках, городу не хватает удобной навигации.

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