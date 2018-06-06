Пекин, 6 июня, 2018, 18:49 — ИА Регнум. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и глава Китая Си Цзиньпин подписали декларацию об установлении всестороннего стратегического партнерства. Об этом сообщили 6 июня в пресс-службе главы Киргизии.

President.kg Си Цзиньпин и Сооронбай Жээнбеков

В рамках официального визита Жээнбекова в Китай стороны подписали соглашения в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и других сферах. Всего подписано десять документов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня правительства Киргизии и Китая подписали соглашение о предоставлении Бишкеку безвозмездной технико-экономической помощи на развитие улично-дорожной сети.