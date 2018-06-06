Москва, 6 июня, 2018, 18:05 — ИА Регнум. Аналитики назвали десятку самых популярных в России подержанных кроссоверов и внедорожников в период с января по апрель 2018 года, рейтинг был опубликован 6 июня на сайте агентства «Автостат».

Mr.choppers LADA NIVA

Лидером рынка по-прежнему остаётся LADA 4×4 (продано 28,4 тыс ед.), на второй и третьей строчке расположились Chevrolet Niva (22 тыс. ед.) и Toyota RAV4 (12 тыс. ед.). Четвертое и пятое место заняли модели Nissan — X-Trail (9,8 тыс. ед.) и Qashqai (9,7 тыс. ед.). В ТОП-10 также вошли: Renault Duster (8,3 тыс. ед.), Honda CR-V (8,2 тыс. ед.), Mitsubishi Outlander (8,2 тыс. ед.), Volkswagen Tiguan (6,5 тыс. ед.) и BMW X5 (6,4 тыс. ед.).

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Напомним, ранее эксперты сообщили, что за первые четыре месяца 2018 года цены на подержанные автомобили в России выросли в среднем на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Самое большое увеличение продаж показывает сегмент кроссоверов и внедорожников.