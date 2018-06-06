Ереван, 6 июня, 2018, 18:05 — ИА Регнум. Подавший 6 июня заявление об отставке госминистр Нагорного Карабаха Араик Арутюнян обусловил свой шаг необходимостью кадровых перемен в правительстве.

Арцахпресс Министр финансов Арцаха Георги Мартиросян

Как сообщил он журналистам, процесс кадровой реформы был инициирован президентом Бако Саакяном еще в конце мая, однако волнения в Степанакерте стимулировали их. Сегодня же подали в отставку глава Службы национальной безопасности и полиции, отставки которых требовали протестующие.

Как сообщает агентство «АрмИнфо» со ссылкой на свои источники, Арутюняна на посту государственного министра Республики Арцах заменит министр финансов Григорий Мартиросян. Последний был назначен на должность министра финансов в сентябре прошлого года, а до этого занимал должность замминистра.

Тем не менее Араик Арутюнян заявил, что поддержит реформы президента на посту руководителя самой крупной политической силы республики — партии «Свободная родина».

«За прошедшие 10 лет властям удалось обеспечить серьезный экономический рост, положительную демографическую динамику, а также в деле социального обеспечения. Но общество не удовлетворено этим, и необходимо приступить к реформам. Период этих изменений я начинаю с себя, но одновременно заявляю, что не ухожу из активной политики. Более того, как руководитель самой крупной политической силы в Арцахе — партии «Свободная родина» — продолжу активное участие в ходе реформ», — заявил Арутюнян.

Протестные акции в Степанакерте начались после того, как 1 июня произошла драка с участием сотрудников СНБ.