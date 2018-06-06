Москва, 6 июня, 2018, 17:55 — ИА Регнум. Пожарные готовятся сбросить часть крыши с горящего Дома педагогической книги на Большой Дмитровке в Москве. Дым от горящего здания заполонил улицу, и пешеходы покидают место ЧП, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Пожарные машины на месте ЧП

Ольга Зенькович ИА REGNUM Большая Дмитровка в дыму, пожарные готовятся сбрасывать часть крыши

Сотрудники МЧС перекрыли проход вверх по Большой Дмитровке от Камергерского переулка. Также закрыт проезд для машин. Из-за запаха дыма трудно дышать, и очевидцы стараются покинуть место ЧП.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Полиция охраняет опасный участок улицы

Ольга Зенькевич ИА REGNUM Проход перекрыт вверх по большой Дмитровки от Камергерского переулка. Проезда тоже нет

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве загорелась крыша Дома педагогической книги. В тушении пожара задействовано множество пожарных расчётов МЧС.