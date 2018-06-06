Березники, Пермский край, 6 июня, 2018, 18:20 — ИА Регнум. В Пермском крае объявлен аукцион по сносу 58 домов в Правобережном районе Березников. Начальная максимальная цена лота составляет всего 1 рубль. Объявление опубликовано на портале zakupki.gov.ru.

Pxhere.com Снос дома

Дома, подлежащие сносу, признаны непригодными для проживания на основании распоряжения правительства края от 23 декабря 2016 года. Заказчик — управление капстроительства Пермского края — отметил, что для обоснования начальной (максимальной) цены муниципального контракта не представляется возможным использовать привычные методы расчёта — метод сопоставимых рыночных цен, нормативный метод, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод.

Вместе с тем в документации указано, что затраты на снос (в частности, демонтаж, вывоз мусора и утилизацию) объектов недвижимости составляет примерно 59,5 млн рублей. Исполнитель контракта должен выполнить работы в течение 75 календарных дней с момента подписания договора. Заявки на конкурс принимаются до 15 июня, сам аукцион состоится 21 июня.

Напомним, дома в посёлке «Усольский-2» в правобережной части Березников предназначались для переселения жителей города из зоны провалов. Стоимость проекта составляла 1,37 млрд рублей. Однако новостройки оказались непригодными для проживания из-за превышения в 50 раз ПДК по формальдегиду. В 2012 году опасные дома расселили.

С течением времени пустые дома ветшали, подвергались набегам бомжей, хулиганов и мародёров. В 2016 году краевое правительство издало распоряжение о сносе домов и вовлечению высвобожденных участков земли в оборот.

Добавим, что следственные органы возбуждали уголовное дело об ущербе в 1,6 млрд рублей при проектировании строительства формальдегидных домов. Однако оно было прекращено за сроком давности.

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