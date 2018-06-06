Вильнюс, 6 июня, 2018, 17:51 — ИА Регнум. Проектирование европейской железнодорожной колеи Rail Baltica, а позже и строительство потребуют рекордного числа работников разных специальностей. К этому компания Lietuvos geležinkeliai — «Литовские железные дороги» — начинает готовиться заранее. Сегодня, 6 июня, было объявлено о количестве специалистов, которое потребуется для строительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gintare.saulyte Укладка первых рельс железнодорожной колеи Rail Baltica. 2011

Согласно выполненному в 2017 году анализу «издержки-выгода», на строительство железнодорожной колеи протяженностью 870 км в трех странах Прибалтики понадобится около 13 тыс. работников разных специальностей, из них около 1000 — это железнодорожные и дорожные инженеры. Только в Литве понадобится не менее 300 инженеров и всего около 6 тыс. работников.

Основная потребность в инженерах в Литве появится в 2020 году, когда через страну начнет прокладываться железная дорога Rail Baltica протяженностью 394 км. Чтобы избежать нехватки инженеров, министерство транспорта и связи вместе с исполнителем проекта компанией Lietuvos geležinkeliai и дирекцией автомобильных дорог Литвы подписали соглашение о сотрудничестве с Вильнюсским техническим университетом им. Гедиминаса. Планируется сотрудничать, совершенствуя программы обучения и лабораторные базы практических занятий, планируя практические задания студентов.

По словам гендиректора Lietuvos geležinkeliai Мантаса Бартушки, чтобы вовремя проложить европейскую железнодорожную колею, уже сейчас необходимо позаботиться о нужных специалистах.

Rail Baltica — проект железнодорожной инфраструктуры в Балтийском регионе, который интегрирует страны Прибалтики в Европейскую железнодорожную сеть. В проекте участвуют пять стран ЕС: Литва, Польша, Латвия, Эстония и косвенно Финляндия.

Общая сумма инвестиций в Литве, Латвии и Эстонии — около 5,788 млрд евро. Сумма инвестиций в Литве — около 2,474 млрд евро, 85% из которых, как ожидается, выделит ЕС.

Планируется закончить проект в 2025 года, начать эксплуатировать колею — в 2026 году.