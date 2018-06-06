Манбидж, Сирия, 6 июня, 2018, 17:52 — ИА Регнум. Военный совет сирийского Манбиджа приказал курдским отрядам YPG покинуть город в течение нескольких дней, 6 июня передает агентство Reuters.

Kurdishstruggle Отряды курдской самообороны

Также в заявлении военного совета, относящегося к проамериканским «Сирийским демократическим силам» (SDF), сказано, что он «способен охранять безопасность и границы» без курдского ополчения.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня на переговорах в Вашингтоне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео согласовали «метод и сроки» изгнания курдского ополчения из Манбиджа.

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