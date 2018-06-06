Липецк, 6 июня, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Липецкая область поднялась на десять позиций в рейтинге устойчивости субъектов РФ за май 2018 года, составленном Фондом «Петербургская политика». Как сообщила пресс-служба областной администрации, Липецкая область набрала 7,7 баллов и вошла в число лидеров группы субъектов Российской Федерации с высокой устойчивостью.

Владимир Фоменко Липецк. Улица Плеханова

По мнению экспертов фонда, на социально-экономическое положение Липецкой области в мае позитивно повлияли получение на бизнес-форуме «Инвестиции и кластеры — синергия развития регионов России» во Франкфурте-на-Майне высокой оценки международного ESG-рейтинга.

Также «на руку» региону сыграло подписание главой области Олегом Королевым меморандума о взаимодействии с Внешэкономбанком и Агентством стратегических инициатив, заключение соглашения о сотрудничестве с Группой «ВИС» и открытие новой линии на заводе бельгийской компании «Бекарт» в ОЭЗ «Липецк».