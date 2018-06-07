Вашингтон, 7 июня, 2018, 04:09 — ИА Регнум. Первое в истории международное министерское совещание, посвященное задачам продвижения религиозной свободы в мире, решил провести госдеп США. При этом имена тех, кого госсекретарь Майк Помпео назвал единомышленниками США в этом вопросе, неизвестны. О вопросах к намеченному на 25−26 июня мероприятию пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Mark Taylor

Те страны, в которых «нарушаются религиозные права», к участию не приглашаются, однако, как пишет католическое издание La Croix (Франция), Вашингтон изучает положение дел с религиозной свободой везде, только не в США. Портал Politico (США) ставит под вопрос «искренность республиканской администрации», учитывая, что Трамп обещал препятствовать появлению мусульман в США. Да и приверженность самого Помпео, равно как и посла по особым поручениям по вопросам религиозной свободы Сэма Браунбэка, собственно делу религиозной свободы, — много лет ставилась под сомнение, отмечает Politico.

Вопрос о том, что движет официальным Вашингтоном, забота о верующих или политика, остается, — хотя имеющиеся на сей день данные не создают оснований для веры в благие намерении. Тем более, что через день после анонса обсуждаемой встречи Помпео и Браунбэк выступили с докладом, в котором Россия, Китай и Иран назывались странами, где «нарушаются права религиозных групп».

Кто же из них может стать главным «блюдом» на готовящемся мероприятии, читайте в статье: Помпео замахивается дубинкой международной религиозной свободы

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