Москва, 6 июня, 2018, 17:32 — ИА Регнум. В центре Москвы загорелась крыша Дома педагогической книги, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня. Крыша здания на улице Большая Дмитровка.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Работа сотрудников МЧС на месте пожара

МЧС тушит пожар, водой залит в том числе прилегающий Камергерский переулок.

Запах дыма ощущается и на первом этаже здания Госдумы в Георгиевском переулке.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Пожарные машина на месте ЧП

Ольга Зенькович ИА REGNUM Большая Дмитровка в дыму, пожарные готовятся сбрасывать часть крыши