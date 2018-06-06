В центре Москвы горит крыша Дома педагогической книги
Москва, 6 июня, 2018, 17:32 — ИА Регнум. В центре Москвы загорелась крыша Дома педагогической книги, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня. Крыша здания на улице Большая Дмитровка.
Ольга Зенькович ИА REGNUM
Работа сотрудников МЧС на месте пожара
МЧС тушит пожар, водой залит в том числе прилегающий Камергерский переулок.
Запах дыма ощущается и на первом этаже здания Госдумы в Георгиевском переулке.
Ольга Зенькович ИА REGNUM
Пожарные машина на месте ЧП
Ольга Зенькович ИА REGNUM
Большая Дмитровка в дыму, пожарные готовятся сбрасывать часть крыши
Ольга Зенькович ИА REGNUM
Проход перекрыт вверх по большой Дмитровки от Камергерского переулка. Проезда тоже нет