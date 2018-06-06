Астана, 6 июня, 2018, 17:39 — ИА Регнум. Оставшиеся на дне высохшего Аральского моря корабли могут привлечь десятки тысяч туристов в регион, однако они спиливаются на металлолом, заявил менеджер отдела международных и научных проектов Qazaq Geography Нуржан Алгашов. Об этом 6 июня сообщает «Sputnik Казахстан».

Arian Zwegers Аральское море. Заброшенные суда

По словам менеджера, с 10 по 29 мая состоялась экспедиция Казахстанского национального географического общества к Аральскому морю. Участники экспедиции преодолели 7 тыс. км на территории Казахстана и Узбекистана.

По результатам экспедиции были собраны данные об уровне соли, биоразнообразии планктонных сообществ и другая научная информация.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 по 12 октября в Астане состоится Совещание восьмой сессии сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Водная конвенция).

Проблема Арала привела к экологической катастрофе в Средней Азии. На месте Аральского моря образовалась пустыня площадью 5,5 млн квадратных километров. Соль со дна моря периодически обрушивается с бурями на приаральские территории.