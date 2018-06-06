Липецк, 6 июня, 2018, 17:29 — ИА Регнум. В Липецкой области объем средств из бюджета на социальную поддержку семей с детьми ежегодно возрастает и за последние пять лет вырос на 37%. Об этом на брифинге для представителей региональных СМИ 5 июня сообщил начальник управления социальной защиты населения Липецкой области Сергей Орусь.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В 2018 году на поддержку семей с детьми выделено 2 миллиарда 260 миллионов рублей. Помощь семьям с детьми является одним из главных направлений демографической политики.

По словам главы управления, с 1 января комплекс федеральных и областных мер поддержки семей с детьми пополнился еще одной: родители, у которых появился первенец, могут претендовать на получение ежемесячной выплаты из федерального бюджета. Также адресная помощь направляется малоимущим семьям в рамках социального контракта. Средства выделяются на ведение личного подсобного хозяйства, на сельскохозяйственный потребительский кооператив, а с недавних пор и на приобретение крупного рогатого скота молочного направления. Все это помогает существенно улучшить качество жизни семей с детьми. О растущей востребованности этой меры поддержки говорит то, что в первом квартале 2018 года контракт с органами соцзащиты заключили 120 семей, а за тот же период 2017 года — 42 семьи.

На брифинге также говорилось, что поддержка успешного, благополучного родительства не сводится только к материальным мерам. Так, в 2017 году соцзащита провела областную общественную акцию «Я родился!», направленную на популяризацию семейных ценностей. Она стартовала на празднике Дня семьи, любви и верности. Была заложена аллея «Матери России» у областного перинатального центра и установлен памятный знак. В 2018 году 1 и 2 июня состоялся первый областной фестиваль «Семейная рыбалка», призванный укрепить престиж семьи, популяризировать семейный досуг и здоровый образ жизни.

Все эти меры дают видимые результаты, число многодетных семей увеличивается на 8−9% в год. Сегодня на учете в органах социальной защиты населения Липецкой области состоит 12 766 многодетных семей, в них живут 41 тыс. 950 детей. Глава региона Олег Королев считает поддержку материнства и детства, семей с детьми приоритетом для органов власти:

«Необходимо сконцентрировать все силы для возрождения культа семьи, разработать дополнительные меры поддержки. От этого зависит наше будущее. При этом находящаяся в трудной жизненной ситуации семья должна получать максимум внимания и помощи», — считает руководитель исполнительной власти региона.