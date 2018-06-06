Бишкек, 6 июня, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Экс-президент Киргизии, лидер «Социал-демократической партии Кыргызстана» Алмазбек Атамбаев сегодня, 6 июня, выступил на пресс-конференции с официальным заявлением по поводу задержаний его политических соратников.

Михаил Авилов. Опричники в Новгороде. XX

ИА REGNUM приводит текст заявления полностью:

«Вчерашнее решение о взятии под стражу бывшего премьер-министра Киргизии, заместителя председателя СДПК Сапара Исакова и бывшего председателя государственной таможенной службы, члена политсовета нашей партии Кубанычбека Кулматова — это не борьба с коррупцией.

Вопреки здравому смыслу, аресту по обвинению в коррупции подвергли людей, которые как раз таки отличились в борьбе с коррупцией.

Правительство Исакова за четыре месяца 2018 года обеспечило профицит бюджета в 5 млрд сомов (более 4,5 млрд рублей). Такой показатель достигнут впервые за историю независимой Киргизии. И ключевую роль здесь сыграли поступления от таможенных органов, которые Сапар Исаков и Кубанычбек Кулматов начали расчищать от коррупционеров.

Вчерашнее решение об аресте государственных деятелей, наглядно показавших масштабы воровства на таможне, —фактически это месть со стороны друзей и покровителей небезызвестного «Раима-миллиона», после увольнения которого стали возможными позитивные изменения и резкий рост таможенных платежей.

Также официально заявляю, что ни тогдашний заведующий отделом аппарата президента Сапар Исаков, ни Кубанычбек Кулматов в бытность мэром Бишкека не правомочны были принимать самостоятельно решения, которые положены в основу выдвинутых следствием обвинений. Несмотря на их абсурдность, я до сих пор воздерживался от публичных заявлений, чтобы дать возможность правоохранительным органам самостоятельно разобраться в сути дела. Однако сегодня я вижу, что им была поставлена задача под любым предлогом арестовать Исакова и Кулматова.

Все стратегические решения по реконструкции ТЭЦ за счет связанного кредита КНР, в том числе о согласии на выбор подрядчика китайской стороной, а также решение о перенаправлении иностранных грантовых средств на строительство школы в жилмассиве «Калыс Ордо» принимались мной, как главой государства, и правительством страны после всесторонних обсуждений с руководителями соответствующих госорганов.

Ключевая роль президента страны в принятии таких решений обусловлена сложившимся дефицитом ответственности государственных органов и служащих, обязанностями главы государства во внешней политике, а также требованиями о реализации Национальной стратегии устойчивого развития.

То же самое относится и к реализации других национальных проектов, целью которых также было укрепление государственной независимости Киргизии и ее суверенитета. В том числе строительство ЛЭП «Датка-Кемин», подстанций «Датка» и «Кемин», строительство альтернативной дороги «Север — Юг», передача инфраструктуры «Кыргызгаза» компании «Газпром», строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС, реконструкция Токтогульской и Ат-Башинской ГЭС, строительство объектов к Всемирным играм кочевников, проведение масштабных мероприятий к 100-летию событий 1916 года, реконструкция Исторического музея и многие другие стратегически необходимые объекты и мероприятия.

Политически мотивированным и необоснованным считаю также уголовное преследование других активных членов СДПК, в том числе экс-мэра города Джалал-Абада Салайдина Авазова (бывшего гендиректора ОАО «Электрические станции», — прим. ИА REGNUM ) и депутата республиканского парламента Осмонбека Артыкбаева (экс-министра энергетики, — прим. ИА REGNUM ).

Под крики о борьбе с коррупцией фактически начата «охота на ведьм», охота на тех, кто имеет свое мнение, свою позицию.

Доказательством этому служит тот факт, например, что в прошлом 2017 году в рамках борьбы с коррупцией без всякого шума и показухи в бюджет было возвращено 9 млрд сомов (более 8 млрд рублей), а перспективы нынешнего года, судя по сегодняшним темпам ожидаются куда ниже.

К ответственности надо привлекать не экс-премьер-министра Сапара Исакова, а тех, по чьей вине произошла авария на старой части ТЭЦ и замерзали жители Бишкека, тех, кто закупал по завышенным ценам материалы и оборудование, если эти факты подтвердятся в ходе следствия.

Такие услужливые дружки, как нынешний директор антикоррупционной службы, толкают президента Сооронбая Жээнбекова на опасный путь. Об этом я предупреждал его ранее, а в марте текущего года вынужден был сказать на своей пресс-конференции.

После «Апрельской революции» «Социал-демократическая партия Кыргызстана» внесла огромный вклад в установление стабильности в стране и продвижение Киргизии по пути устойчивого развития. Мы должны всемерно беречь мир и единство нашего народа. Залог этого — справедливая власть. Об этом надо помнить всегда.

СДПК намерена действовать исключительно в рамках закона и Конституции Киргизии, требовать законности, апеллировать к общественному мнению, отстаивать права и законные интересы наших товарищей. В то же время, во избежание провокаций, призываю вас, уважаемые соотечественники, воздержаться от любых неправовых методов борьбы.

Рано или поздно народ Киргизии узнает реальную правду о причинах возбуждения вышеуказанных уголовных дел и даст оценку всем участникам данного процесса».