Бишкек, 6 июня, 2018, 17:17 — ИА Регнум. Первомайский районный суд Бишкека постановил арестовать и поместить в следственный изолятор бывшего мэра столицы Киргизии Кубанычбека Кулматова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе госкомитета нацбезопасности Киргизии.

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Под арестом экс-глава Бишкекского муниципалитета останется вплоть до окончания следствия по уголовному делу, возбужденному против него.

ИА REGNUM напоминает, что 18 мая 2018 года бывшему мэру Бишкека Кубанычбеку Кулматову было предъявлено обвинение по статье «Коррупция» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, его имущество арестовано.

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Следствие считает, что в 2014 году он незаконно использовал $2 млн (около 124 млн рублей по текущему курсу) грантовых средств, полученных Киргизией в рамках проекта по модернизации столичной ТЭЦ.

Следствие утверждает, что Кулматов под предлогом строительства школы вступил в сговор и заключил контракт с фирмой «Альто Групп», не проведя обязательный для такого случая тендер. После чего добился перечисления китайской компанией «ТВЕА» $1 млн (62 млн рублей) напрямую на счет этой частной фирмы. Также из столичного бюджета ей было выделено дополнительно свыше 100 млн сомов (91 млн рублей).