Ворсино, Калужская область, 6 июня, 2018, 17:15 — ИА Регнум. В индустриальном парке Ворсино Калужской области открыли завод по производству стальных бочек компании Greif на площадке Brownfield. Как сообщили 6 июня корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития региона, это седьмое производство бочек Greif в России.

Фото Агентства регионального развития Калужской области Продукция компании Greif

Завод разместился на территории в 6 тыс. кв. м. Здесь создано 50 рабочих мест. Выбор локализации производства в центральном регионе России обусловлен выгодным географическим расположением в Московском транспортном узле и близостью к ключевым заказчикам.

На заводе установлена автоматизированная линия мощностью 2 млн бочек. Также в первой половине 2019 года на предприятии в Ворсино будет запущена вторая (после Казани) линия Greif по производству кубовых емкостей IBC GCUBE. Это обеспечит синергетический эффект за счёт расширения спецификаций производимой упаковки и возможности комбинированных поставок с одного предприятия.

Напомним, Greif Inc. — один из лидеров в области производства промышленной упаковки. Компания производит широкий ассортимент упаковки из металлов, полимеров, бумаги и картона, а также предоставляет услуги по смешению, фасовке и упаковке химической продукции для различных отраслей промышленности. Компания пришла на российский рынок 25 лет назад.