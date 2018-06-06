Киев, 6 июня, 2018, 17:11 — ИА Регнум. Конституционный суд Украины (КСУ) признал конституционным депутатский законопроект №6773, который позволяет ограничить депутатскую неприкосновенность. Судьей-докладчиком выступала Наталья Шаптала. Эту информацию 6 июня подтверждают депутаты от фракций «Народный фронт» и «Блок Петра Порошенко» Леонид Емец и Мустафа Найем.

ВАДИМ ЧУПРИНА Верховная рада

«Конституционный суд разрешил отменить неприкосновенность депутатов. Теомахия. Уже скоро!», — написал в Facebook первый заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Емец.

Кроме того, депутат Найем уточнил, что соответствующее решение КС принял сегодня в ходе закрытого заседания суда». По его словам, законопроект №6773 позволяет ограничить депутатскую неприкосновенность с 2020 года.

«Теперь решение за парламентом. Для исторического решения нужно 300 голосов. Очень надеюсь, что Верховная рада VIII созыва раз и навсегда покончит с этим архаизмом. Депутатская неприкосновенность — это ценник на входном билете в политику. Ее отмена или даже ограничение сделает политику доступной не только кошелькам, но и идеям и инициативам. Решение КС касается депутатской версии законопроекта №6773, который позволяет ограничить депутатскую неприкосновенность уже сейчас, на этой сессии парламента. Конституционный суд также планирует рассмотреть президентский законопроект №7203, которым предлагается ограничить неприкосновенность с 1 января 2020 года», — написал Найем в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году КСУ также признал отмену депутатской неприкосновенности соответствующей Конституции. Тем не менее, в 2017 году депутаты сняли этот вопрос с рассмотрения. В октябре 2017 года у здания парламента несколько политических партий и общественных движений начали акцию в поддержку масштабной политической реформы. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.

Напомним, ранее в Раде был зарегистрирован законопроект об отмене неприкосновенности №6773. Его инициировали около 150 нардепов. Законопроект предусматривает исключение первой и третьей частей из ст. 80 Конституции Украины, которые гарантируют неприкосновенность депутатам.